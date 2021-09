25-Jähriger in Wiener Asylunterkunft mit Messer attackiert

Am Samstag wurde ein 25-Jähriger offenbar völlig grundlos in einer Asylunterkunft in Wien-Simmering von einem 30-Jährigen mit einem Messer attackiert.

Der afghanische Staatsbürger soll an der Türe des Opfers geklopft haben, als der Mann öffnete, stach der Verdächtige zu. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen, so die Polizei in einer Aussendung.

Das Opfer wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und mit oberflächlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 25-Jährige gab an, den Verdächtigen lediglich vom Sehen her zu kennen. Der Grund für die Attacke blieb unklar.