25-Jähriger drohte Freundin in Wien-Floridsdorf mit dem Umbringen

Am Sonntag soll ein 25-jähriger österreichischer Staatsbürger in Wien-Floridsdorf seine 24- jährige Freundin mit dem Umbringen bedroht haben.

Zuvor sollen sich die beiden und ein weiterer Bekannter in einer Wohnung in Wien getroffen und Alkohol konsumiert haben. Dabei soll es dann zu den Drohungen gekommen sein. Die 24-Jährige und der Bekannte flüchteten anschließend aus der Wohnung. Alarmierte Polizisten nahmen den Tatverdächtigen in seiner Wohnung in Wien-Floridsdorf vorläufig fest. Er zeigte sich geständig und wurde nach der Vernehmung auf freiem Fuß angezeigt. Es wurde zudem ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.