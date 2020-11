25-Jähriger bei Messerattacke in St. Pölten verletzt: Fahndung

Am Montag stach in St. Pölten ein bislang unbekannter Täter auf einen 25-Jährigen mit einem Messer ein. Die Polizei fahndet nach dem Mann.

In seiner Heimatstadt St. Pölten ist am Montagnachmittag ein 25-Jähriger mit einem Messer attackiert und verletzt worden. Dem Mann wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich ein Stich in den Rücken versetzt. Vom Tatverdächtigen gibt es ein Phantombild.