25-Jähriger attackierte Parksheriff in Wien-Währing: Kontrolleurin verletzt

Am Freitag wurde ein 25-Jähriger in Wien-Währing handgreiflich, als eine Kontrolleurin das abgestellte Fahrzeug seines Vaters anzeigte.

In der Leitermeyergasse in Wien-Währing beanstandete eine Kontrolleurin am 30. April gegen 13.45 Uhr ein abgestelltes Fahrzeug, bei dem kein gültiger Parkschein hinterlegt war. Als sie gerade die Anzeige ausstellte und an der Windschutzscheibe hinterlegte, kam der Fahrzeugbesitzer und beschwerte sich darüber.