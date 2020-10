25-Jährige auf Mariahilfer Straße bei Ladendiebstahl erwischt: Eigenes Baby bedroht

Am Mittwochnachmittag kam es in einem Geschäft auf der Mariahilfer Straße zu einem Ladendiebstahl. Eine 25-jährige Mutter war mit ihrem Säugling im Kinderwagen offenbar auf Diebeszug. Die Situation eskalierte.

Um 15:45 Uhr wurde die 25-jährige Frau mit ihrem Baby in flagranti beim Diebstahl von Gegenständen in einer Buchhandlung auf der Mariahilfer Straße in Wien-Mariahilf erwischt.