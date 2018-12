25. Dezember: Holiday on Ice feiert Geburtstag

Von 16. bis 27. Jänner gastiert Holiday on Ice in der Wiener Stadthalle.

Von 16. bis 27. Jänner gastiert Holiday on Ice in der Wiener Stadthalle. ©Holiday On Ice Produtions 2017, photographer Deen van Meer

Am 25. Dezember 1943 fand die erste Show von Holiday on Ice statt. Damals ging diese in einem Hotel in Toledo/Ohio über die Bühne.



Der Name Holiday on Ice steht heute für die erfolgreichste Eis-Show aller Zeiten. Über 330 Millionen Menschen haben sich die Show bereits einmal angesehen und sie verzeichnet fünf Weltrekorde. Zu diesen zählen unter anderem das am längsten rotierende menschliche Rad am Eis und die längste Kickline.

Holiday on Ice in der Wiener Stadthalle Vom 16. bis 27. Jänner gastiert die Holiday on Ice Show ATLANTIS in der Wiener Stadthalle. Es wird eine Hommage an das versunkene Paradies gezeigt. Wer noch ein Last-Minute-Geschenk braucht, für den gibt es gute Nachrichten. Die Kassen der Wiener Stadthalle sind am 24. Dezember von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Außerdem gibt es die Karten auch unter 01/98 100-200, service@stadthalle.com und auf www.stadthalle.com, Ticketservice 01/79 999 79, www.wien-ticket.at, 01/58885 und www.oeticket.com.