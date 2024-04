25.000 Euro "auf Pump": NEOS wollen bei NR-Wahl junge Wähler erreichen

Die NEOS wenden sich im Wahljahr wieder verstärkt den Jungen zu. Dabei will man auch ein sogenanntes Chancenkonto ausarbeiten, bei dem jungen Menschen 25.000 Euro vorgestreckt werden sollen.

Parteichefin Beate Meinl-Reisinger startete dazu am Freitag eine Reformgruppe, wobei dem Treffen etwa Experten von Eco Austria und Agenda Austria beiwohnten. Ziel ist es, Ideen zu entwickeln, wie man institutionell die Interessen der Jungen stärken könnte, meinte Meinl-Reisinger in einem Pressestatement am Rande der Sitzung.