242 Corona-Neuinfektionen am Montag in Wien

In Wien sind von Sonntag auf Montag 242 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet worden.

Damit zählte die Bundeshauptstadt seit Beginn der Pandemie 71.888 Fälle, wie der medizinische Krisenstab der Stadt mitteilte. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehenden Todesfälle erhöhte sich in den vergangenen 24 Stunden um sechs und liegt nun bei 1.040.

In Wien gibt es derzeit 4.246 aktiv Infizierte. 66.602 Personen sind wieder genesen. Am Sonntag wurden in der Bundeshauptstadt 7.434 Coronatests vorgenommen, womit sich deren Gesamtsumme auf 1,120.274 erhöhte.