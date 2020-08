242 Corona-Neuinfektionen am Montag in Österreich

Am Montag wurden im 24-Stunden-Vergleich (Stand: 09.30 Uhr) 242 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Österreich gemeldet.

Bisher gab es in Österreich 25.495 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (24. August 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 733 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben und 21.657 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 135 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 23 der Erkrankten auf Intensivstationen.