240 Pflanzen: Hanfaufzucht in Wien-Meidling entdeckt

In einer Wohnung in Wien-Meidling wurden 240 Marihuanapflanzen sichergestellt.

In einer Wohnung in Wien-Meidling wurden 240 Marihuanapflanzen sichergestellt. ©LPD Wien/APA

In einer Wohnung in Wien-Meidling wurden 240 Marihuanapflanzen sichergestellt. ©LPD Wien/APA

Für einen 49-Jährigen klickten am Dienstag in Wien-Meidling die Handschellen, da er in seiner Wohnung offenbar eine Hanfaufzucht betrieb.

Die Wiener Polizei machte am 4. August eine Hanfaufzucht in einer Wohnung in der Ratschkygasse in Wien-Meidling ausfindig. Darin befanden sich 240 Marihuanapflanzen, diese wurden ebenso wie das dafür benötigte Equipment sichergestellt.

Ein 49-jähriger Mann, der sich in der Wohnung befand, wurde vorläufig festgenommen.

Drogendealer in Wiener U6-Station Thaliastraße ertappt

Zudem konnte bereits am 16. Juli ein Suchtmitteldealer auf frischer Tat in der U6-Station Thaliastraße ertappt werden. Der 19-jährige serbische Staatsangehöriger wurde von Polizeibeamten dabei beobachtet, wie er Suchtmittel (vermutlich Heroin) an zwei Männer (32, 40) verkaufte. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Foto: LPD Wien