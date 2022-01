24. Wiener Regenbogenball coronabedingt verschoben

Der 24. Wiener Regenbogenball wird aufgrund der Entwicklung der Corona-Lage auf Samstag, den 21 Mai 2022 verschoben.

Nach geduldigem Abwarten der Entwicklung von COVID-19 und eingehender Prüfung hat sich das Organisationsteam der HOSI Wien dazu entschlossen, den 24. Wiener Regenbogenball auf Samstag, den 21. Mai 2022 zu verschieben. Eine Durchführung des für ursprünglich Ende Jänner angesetzten Balls sei mit den derzeitigen Bestimmungen sowie im Hinblick auf die Omikron-Variante weder möglich noch verantwortungsvoll. "Die Sicherheit und Gesundheit unserer Gäste steht für uns an oberster Stelle. Wir sind zuversichtlich und freuen uns, den Ball am neuen Termin in gewohnter Form durchführen zu können", sagt Markus Steup, Gesamtleiter des Wiener Regenbogenballs.