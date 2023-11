24-Jähriger überfiel Wettlokale in Wien: Festnahme

Am Freitag in der Früh hat das Landeskriminalamt Wien einen 24-jährigen afghanischen Staatsangehörigen festgenommen, der zwei bewaffnete Raubüberfälle auf Wettlokale in Wien begangen haben soll.

Einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung "Österreich" (online) bestätigte die Polizei am Freitagabend in einer Aussendung. Eine Waffe, die er bei der Tat am 21. Oktober benutzt hatte, wurde sichergestellt. Der Verdächtige ist geständig.

Mann überfiel zwei Wettlokale in Wien

Das erste Delikt beging der Mann am 6. August in Wien Landstraße. Der Verdächtige drang "Österreich" zufolge kurz vor Geschäftsschluss um Mitternacht in das Lokal ein und sprang mit gezücktem Messer hoch zum Kassabereich, wo der Mitarbeiter gerade mit der Tagesabrechnung beschäftigt war. Am 21 Oktober schlug derselbe Täter mit einer Pistolenattrappe bewaffnet in einem Wettlokal auf der Simmeringer Hauptstraße zu. Dabei bedrohte er die Mitarbeiterin an der Kasse und zwang die Frau zur Herausgabe von Bargeld. Wieder gelang ihm die Flucht.