24-Jähriger schmiss Einkaufstrolley auf Wiener U-Bahngleise: Urteil

Ein junger Mann ist am Dienstag am Wiener Straflandesgericht wegen versuchter Sachbeschädigung und anderer Delikten zu 15 Monaten Haft verurteilt worden. Der 24-Jährige schmiss am 8. Jänner einen Einkaufstrolley auf die Gleise der U4, der U-Bahn-Fahrer leitete im letzten Moment eine Sicherheitsbremsung ein. Mehr als 100 Passagiere kamen mit dem Schrecken davon. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Angeklagter auch wegen zahlreicher anderer Delikte vor Gericht

Angeklagter schmiss Trolley auf Gleise der U4

Am 8. Jänner wollte er mit der U4 fahren und zog dabei einen Einkaufstrolley nach, den er zuvor im Mistkübel gefunden hatte. Als er in der Station Friedensbrücke auf einer Bank saß, sei ein älterer Mann an ihm vorbei gegangen und habe ihn ausgelacht. "Er hat gesagt, ich bin ein Hund", meinte der 24-Jährige. "Ich war so in Rage, dass ich den Trolley auf die Gleise geworfen habe." Es sei ihm nicht bewusst gewesen, dass eine U-Bahn einfahren könnte. Auf dem Überwachungsvideo ist zu sehen, wie er den Einkaufswagen in hohem Bogen auf die Schienen schmiss.