24-Jähriger hantierte in Wien-Ottakring mit Gaspistole: Festnahme

In der Nacht auf Samstag gerieten mehrere Männer vor einem Lokal in Wien-Ottakring in einen Streit, dabei soll ein 24-Jähriger eine Gaspistole gezückt und auch einen Schuss abgegeben haben.

Polizisten der Polizeiinspektion Martinstraße nahmen in der Nacht auf den 7. August im Bezirk Ottakring gegen 3.30 Uhr einen amtsbekannten 24-jährigen irakischen Staatsangehörigen fest. Er steht im Verdacht, Gäste eines Lokals beschimpft und wenig später drei von ihnen vor dem Lokal mit einer Gaspistole bedroht zu haben. Dabei soll der 24-Jährige auch einen Schuss abgegeben haben und anschließend im Beisein einer zweiten Person geflüchtet sein.

Polizei nahm 24-Jährigen fest: Beschuldigter bestritt Vorwürfe

Den drei Opfern zufolge sei es kurze Zeit später bei einer Straßenbahnhaltestelle zu einem erneuten Zusammentreffen zwischen ihnen und dem 24-Jährigen gekommen, wobei es zu einem Handgemenge kam. Dabei sei die Gaspistole zu Boden gefallen und von dem Begleiter des 24-Jährigen aufgehoben worden. Anschließend sei dieser damit geflüchtet.