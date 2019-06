24-jährige Frau beim Schuhkauf bestohlen: Fahndung nach Halskette

In Wien-Ottakring wurde am 23. Mai eine 24-jährige Frau in einem Schuhgeschäft bestohlen. Dabei konnte unter anderem eine indische Halskette im Wert von mehreren Hundert Euro erbeutet werden.

Einer 24-jährigen Frau ist am 23. Mai in einem Schuhgeschäft in der Gablenzgasse in Wien-Ottakring die Handtasche gestohlen worden. Der unbekannte Täter erbeutete dabei Schlüssel, Bargeld, ein Handy sowie eine handgearbeitete indische Halskette im Wert von mehreren Hundert Euro, teilte das Bundeskriminalamt Wien am Mittwoch mit.

Nach Diebstahl: Indische Halskette wird gesucht

Das Mobiltelefon tauchte mittlerweile wieder auf und wurde der Bestohlenen zurückgegeben. Nach der indischen Halskette wird gefahndet.