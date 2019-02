23. und 24. Februar auf Schloss Hof: Das Programm für die ganze Familie

Am kommenden Wochenende bietet Schloss Hof für die ganze Familie ein buntes Programm mit Führungen, Workshops und vielem mehr.

Am 23. und 24. Februar gibt es auf Schloss Hof ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Um 11 und 14 Uhr finden Schlossführungen statt, bei denen die Prunkräume besichtigt werden können. Diese vermitteln mit faszinierenden Besonderheiten das Lebensgefühl des 18. Jahrhunderts. Um 13 Uhr wird jeweils eine Kinderführung angeboten. Bei dieser Führung durch die Prunkräume des Schlosses tauchen die jungen BesucherInnen in das 18. Jahrhundert ein, probieren Barockkostüme an und schwingen das Tanzbein.

Führungen durch die Ausstellung „Schaufenster Europa: Das Banat“ gibt es um 15.15 Uhr. Die Ausstellung erzählt die wechselvolle Geschichte des Banats, einer Kulturregion im Südosten Europas im heutigen Rumänien. Während PflanzenliebhaberInnen in der Orangerie, in der exotische Pflanzenschätze überwintert werden, auf ihre Kosten kommen, lohnt sich für große und kleine Tierfans der Besuch des Gutshofes.

Kreativwerkstatt sorgt für bunte Unterhaltung auf Schloss Hof

Kleine Künstler toben sich in der Kreativwerkstatt aus. Dort wird das gesamte Wochenende von 14 bis 16 Uhr eifrig gebastelt und gemalt. Am Samstag wird von 14 bis 16 Uhr zusätzlich der Workshop „Salbenrührwerkstatt“ mit der Kräuterpädagogin Petra Regner-Haindl angeboten. Bereits im Mittelalter kannte man die Wirkung von Heilpflanzen. In der Salbenrührwerkstatt auf Schloss Hof werden die wichtigsten Kräuter für Salben vorgestellt und im Praxisteil Schritt für Schritt gemeinsam zur Salbe gerührt. Für magische Momente sorgt am Sonntag um 11 und 14 Uhr Zauberer Helmut mit seiner Zaubershow. Das Restaurant „Zum weissen Pfau“ sorgt für kulinarische Genüsse.