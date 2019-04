23. Steiermark-Frühling in Wien: Buntes Programm beim Green Event

Seit Montag wird der Wiener Rathausplatz zu einer "Steiermark in klein" umgebaut. Am 11. April um 11 Uhr wird der Steiermark-Frühling dann eröffnet.

Von den neuen Rad- und Familienbereichen bis zur Urlaubsglücksinfo, von den Almhütten bis zum Buschenschank, vom Osterbrauchtum bis zum Steirermarkt mit Herz gibt es zahlreiche Erlebnismöglichkeiten. Doch auch kulinarische Köstlichkeiten wie der Ausseer Saibling über den Vulcano-Schinken bis zum neu-traditionellen “Steirerkaffee”, einem Kaffee mit Sterz, dürfen nicht fehlen. Am Donnerstag wird um 11 Uhr unter dem Motto “Mit dem Rad ins Urlaubsglück” das Event mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl, Erich Neuhold, GF von Steiermark Tourismus auf steirischer Seite sowie erstmals Bürgermeister Michael Ludwig auf Wiener Seite inklusive Gösser-Bieranstich mit Hans Knauß eröffnet. Für die musikalische Umrahmung wird die Marktmusikkapelle Grafendorf sorgen.

Höhepunkte gibt es täglich. Unter anderem wird es am Freitag eine Kochshow mit Johann Lafer und Richard Rauch geben. Um 20.15 sind die Uptown Monotones zu hören. Am Samstag um 11 wartet der Sterneinmarsch der Blasmusikkapellen und um 20.15 Uhr der Beat Club Graz. Am Sonntag um 9 Uhr findet die Palmweihe statt und um 15.30 Uhr geben Mamabeda Gas. Während dem Event gibt es mehrmals täglich die Möglichkeit das Urlaubs-Glücksrad mit Gewinnmöglichkeiten und Picknicke der Regionen, Musik, Handwerksvorführungen vom Klöppeln bis zum Zäunebauen bei den Aktionsbühnen und natürlich kulinarische Köstlichkeiten.