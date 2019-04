Wiener Rathausplatz bald fest in Steirerhand: "Steiermark-Frühling 2019"

Ab nächsten Donnerstag ist der Wiener Rathausplatz wieder fest in Steirerhand. Bis zum 14. April findet nämlich der "Steiermark-Frühling" statt. Bürgermeister Ludwig und Eibinger-Miedl werden die Veranstaltung eröffnen.

Am nächsten Donnerstag startet der mittlerweile schon traditionelle Steiermark-Frühling, eine Werbeveranstaltung des Steiermark Tourismus, mit Speis, Trank und Unterhaltung. Das mehrtägige Event zieht Jahr für Jahr Tausende Menschen an. Heuer können die Besucher am E-Bike-Simulator durch die grüne Mark touren und Wasser verkosten.