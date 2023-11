23-Jähriger attackierte Polizisten in Wien

Die Polizei wurde wegen einer Rauferei am Dr.-Adolf-Schärf-Platz in Wien-Donaustadt alarmiert.

Vor Ort konnten zwei offenbar verletzte Männer wahrgenommen werden. Beide Männer machten wirre Angaben, einer von ihnen, ein 23-jähriger kroatischer Staatsangehöriger begann plötzlich die Polizisten zu beschimpfen. Anschließend wurde er äußerst aggressiv und ballte seine Fäuste. Da er trotz Aufforderung sein strafbares Verhalten nicht einstellte, wurde er vorläufig festgenommen. Gegen die Festnahme wehrte sich der 23-Jährige gewaltsam. In den Anhalträumen einer Polizeiinspektion beschädigte er die Türe des Anhalteraumes in dem er die Isolierung hinunterriss und sie anschließend in den Mund steckte.