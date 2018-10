23-Jähriger drohte Türsteher in Wien-Mariahilf mit Messer

In der Nacht auf Samstag kam es in Wien-Mariahilf zu einer gefährlichen Drohung, wobei ein 23-Jähriger festgenommen wurde.

In einem Lokal in der Laimgrubengasse in Wien-Mariahilf kam es in der Nacht auf Samstag zu einem Streit zwischen einem 23-jährigen Iraker und anderen Gästen. Freunde führten den aggressiven Mann ins Freie. Der 23-Jährige wollte daraufhin das Lokal wieder betreten, was ihm vom Türsteher aber verweigert wurde.