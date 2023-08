23-Jähriger drohte Betreuer und beschädigte dessen Auto in Wien-Döbling

Donnerstagabend bedrohte ein 23-Jähriger seinen Betreuer in Wien-Döbling und beschädigte dessen Auto.

Die Polizei wurde alarmiert, da ein 23- jähriger somalischer Staatsangehöriger seinen Betreuer mit dem Umbringen bedroht und in weiterer Folge dessen Auto in Wien-Döbling beschädigt haben soll. Der Tatverdächtige wurde in weiterer Folge durch die Beamten vorläufig festgenommen.