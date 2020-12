222 Cannabis-Pflanzen in Wiener Wohnung entdeckt

Am Mittwochabend wurde von der Polizei in einer Wohnung in Wien-Favoriten eine Cannabis-Aufzucht aufgefunden. 222 Pflanzen konnten sichergestellt werden.

Ein Zeuge alarmierte am 30. Dezember gegen 19.00 Uhr die Polizei, da er den Verdacht hatte, dass in einer Wohnung in der Ettenreichgasse in Wien-Favoriten eine Cannabis-Aufzucht betrieben wird.

Zeuge vermutete Cannabis-Aufzucht in Wohnung in Wien-Favoriten

Als Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten ankamen, stand die Wohnungstüre offen. In der Wohnung wurden 222 Stück Cannabis-Pflanzen aufgefunden und sichergestellt.