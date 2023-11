22-Jähriger von Brutalo-Schlägern am Wiener Gürtel ausgeraubt

Ein 22-Jähriger wurde in der Nacht auf Sonntag am Wiener Gürtel von einer Gruppe junger Männer angegriffen und ausgeraubt. Sechs Tatverdächtige konnten von der Polizei in einer U-Bahnstation gefasst werden.

Am 12. November wurden Polizisten gegen 1.15 Uhr alarmiert, da am Notruf angegeben wurde, dass ein 22-Jähriger von einer Gruppe junger Männer im Bereich des Hernalser Gürtels in Wien niedergeschlagen wurde. Ebenso soll dem Opfer die Geldbörse und das Mobiltelefon gestohlen worden sein.

Sechs Männer nach Raubüberfall in Wiener U6-Station festgenommen

Im Zuge der Sofortfahndung wurden sechs junge Männer im Alter von 16 bis 20 Jahren (StA.: Österreich, Afghanistan, Pakistan) am Bahnsteig einer nahegelegenen U-Bahnstation angehalten. Bei einem der Tatverdächtigen konnte das gestohlene Mobiltelefon des Opfers gefunden werden. Die Männer wurden vorläufig festgenommen.