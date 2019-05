22-Jähriger würgte Freundin in Wien-Donaustadt

Zu einem heftigen Beziehungsstreit kam es am Sonntag in Wien-Donaustadt. Ein 22-Jähriger bedrohte seine Freundin offenbar mit dem Umbringen und würgte sie.

Ein Beziehungsstreit ist am Sonntagnachmittag in einer Wohnung in Wien-Donaustadt eskalierte. Ein 22-jähriger Österreicher bedrohte dabei seine 18-jährige Freundin mehrmals mit dem Umbringen. Als sich die 18-Jährige zur Wehr setzte und den 22-Jährigen leicht im Gesicht verletzte, soll der mutmaßliche Täter die 18-Jährige auf den Boden gedrückt, sich auf ihren Oberkörper gesetzt und sie gewürgt haben