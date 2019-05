22-Jähriger von Unbekannten in Wiener Park niedergestochen: Lebensgefahr

Ein bislang unbekanntes Täter-Duo attackierte einen 22-Jährigen mit einer Stichwaffe in einem Park in Wien-Penzing und fügte ihm dabei lebensgefährliche Verletzungen zu.

Ein 22-Jähriger, der am Sonntag gegen 23.00 Uhr zu Fuß in einem Park in Wien-Penzing (Baumgartenstraße) unterwegs war, wurde von zwei bislang unbekannten männlichen Tatverdächtigen, die ihm entgegenkamen, plötzlich mit Faustschlägen ins Gesicht attackiert.