22-Jähriger soll Mädchen am Wiener Praterstern sexuell belästigt haben

Am Freitagnachmittag kam es am Bahnhof Praterstern in Wien zu einem Polizeieinsatz wegen sexueller Belästigung. Ein 22-Jähriger wurde festgenommen, er wehrte sich dagegen jedoch mit Tritten, Schlägen und Spucken.

Ein 22-jähriger afghanischer Staatsangehöriger soll am 17. Juli drei junge Mädchen sexuell belästigt haben.

Opfer konnte sich losreißen und verständigte die Polizei

Der ihnen unbekannte Mann habe eine von ihnen gegen ihren Willen mehrmals umarmt, geküsst und am gesamten Körper berührt. Mithilfe der beiden anderen Mädchen konnte sich das Opfer losreißen.

Zwischenzeitlich wurde die Polizei verständigt, die den 22-Jährigen gegen 17.50 Uhr anhalten konnte.

22-Jähriger wehrte sich heftig gegen Festnahme

Der Beschuldigte beschimpfte die Beamten wüst, schlug und trat in deren Richtung, sodass Körperkraft angewendet werden musste. Selbst in der Fixierung spuckte und trat der Mann um sich.