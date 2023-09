22-Jähriger schlug Mann in Wien mit Metallstange auf den Kopf

Sonntagmorgens attackierte ein 22-Jährige bei Wien-Mitte einen Mann bei einem Streit mit einer Metallstange.

Sonntagmorgens kam es im Bereich des Einkaufszentrums Wien-Mitte zu einem Polizeieinsatz, da laute Schreie zu hören waren. Die herbeigerufenen Beamten nahmen eine lautstarke Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Männergruppen wahr. Plötzlich schlug ein Mann einem anderen vor den Augen der Polizisten mit einer Metallstange gegen den Kopf und versuchte sofort die Flucht zu ergreifen. Das Opfer wurde dadurch verletzt. Die Beamten holten den Mann ein und hielten ihn an. Der 22-jährige syrische Staatsangehörige wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen.

Er gab an, selbst vor dem Vorfall mit der Metallstange vom Opfer attackiert worden zu sein. Bei der Metallstange handelte es sich um das Griffstück eines Einkaufswagens. Die Berufsrettung Wien versorgte das Opfer notfallmedizinisch und brachte es in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde gegen den Mann ausgesprochen. Weitere Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.