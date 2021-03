22-Jähriger ging auf drei Frauen in Wien-Simmering los

Am Montag attackierte ein 22-Jähriger drei Frauen in der Geiselbergstraße in Wien-Simmering. Die Polizei nahm den jungen Mann fest.

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Simmering wurden am 29. März gegen 10.15 Uhr in die Geiselbergstraße alarmiert.

Wiener Polizei nimmt 22-Jährigen nach Attacke fest

Ein 22-jähriger österreichischer Staatsbürger soll auf offener Straße drei Frauen (40, 44, 78) attackiert haben. Ein Zeuge verfolgte den Tatverdächtigen und machte eine Polizeistreife auf ihn aufmerksam. Der 22-Jährige wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.