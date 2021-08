22-Jähriger geschlagen: Verdächtiger attackierte auch Polizisten

Am Freitagnachmittag wurde die Polizei wegen eines Raufhandels in die Billrothstraße in Wien-Döbling gerufen. Das 22-jährige Opfer gab an, von drei Personen niedergeschlagen worden zu sein.

Bei einer Fahndung konnten zwei Männer angehalten werden. Einer der beiden versuchte auch, die Beamten zu attackieren. Er wurde festgenommen.

Die Beamten waren gegen 16.00 Uhr alarmiert worden. Wenig später konnten sie die beiden Verdächtigen, zwei Österreicher im Alter von 27 und 28 Jahren, anhalten. Der 28-Jährige hatte Pfefferspray, den er auch versprüht haben soll, sowie einen Schlagring bei sich. Er versuchte, die Polizisten mit Faustschlägen zu verletzen und wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen. Sein 27-jähriger Komplize wurde auf freiem Fuß angezeigt. Nach dem dritten Tatverdächtigen wird noch gesucht. Warum es zuvor zu der Auseinandersetzung gekommen war, muss noch ermittelt werden.