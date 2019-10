22-jähriger Drogenverkäufer in Wien-Hernals festgenommen

Am 16. Oktober konnte im Zollamt ein Paket mit Drogen sichergestellt werden. Im Zuge folgender Ermittlungen konnte ein 22-jähriger Drogendealer ausfindig gemacht werden.

Am 16. Oktober wurde im Zollamt ein Paket mit rund 600 Gramm Marihuana, verpackt in insgesamt 596 Joints sichergestellt. In weiterer Folge haben die Beamten des Landeskriminalamts in Kooperation mit dem Zollamt weitere Ermittlungen gestartet.