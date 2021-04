211 Covid-19-Patienten auf Wiener Intensivstationen

Am Donnerstag befanden sich 211 Covid-19-Patienten auf den Wiener Intensivstationen. Damit ging die Zahl um zwei Fälle zurück.

In Wien sind am Donnerstag nach einem starken Anstieg bis zum Wochenanfang einmal mehr rückläufige Zahlen in Bezug auf Covid-Patienten, die eine Spitalsbehandlung benötigen, gemeldet worden: Laut Daten des Gesundheits- und des Innenministeriums befinden sich derzeit 221 Personen auf Intensivstationen, um zwei weniger als am gestrigen Mittwoch. Insgesamt befinden sich derzeit 718 Menschen aufgrund einer Coronavirus-Infektion in einem Krankenhaus, um 40 weniger als am Mittwoch.

Wenn man sich die Entwicklung der Patientenzahlen über einen längeren Zeitraum ansieht, dann sind auch diese im Moment rückläufig. Insgesamt befinden sich derzeit um 5,2 Prozent weniger Menschen aufgrund einer Coronavirus-Infektion im Spital (minus 39 Personen) als noch vor einer Woche, auf Intensivstationen um 0,9 Prozent weniger (minus zwei Personen).

Wiener Gesundheitsverbund spricht nicht von einer Entspannung

Der Wiener Gesundheitsverbund, Träger der städtischen Spitäler, der gemeinsam mit den WienerOrdensspitälern die Betreuung von Corona-Patientinnen und -Patienten stemmt, spricht vorerst aber nicht von einer wirklichen Entspannung - dafür seien die Patientenzahlen noch zu hoch. Auch in der vergangenen Woche wurde an einigen Tagen ein Rückgang auf den Intensivstationen verzeichnet, bevor die Zahl wieder in die Höhe schnellte. Der bisherige Belagshöchststand im Intensivbereich seit Beginn der Pandemie wurde schließlich erst diese Woche, am Montag, mit 245 Intensivpatientinnen und - patienten verzeichnet.

Dennoch gab sich ein Sprecher im APA-Gespräch über den Patientenrückgang vom gestrigen Mittwoch auf den heutigen Donnerstag hoffnungsfroh: "Sollten diese Zahlen der Beleg dafür sein, dass sich die Menschen an die Maßnahmen halten, dann ist das sehr begrüßenswert und wir hoffen, dass sich die Leute auch weiterhin konsequent an die Maßnahmen halten. Dann werden wir den Abwärtstrend in den Covid-Belagszahlen auch dauerhaft sehen."

Wien: 126.499 positive bestätigte Testungen seit Beginn der Pandemie

Was das generelle Infektionsgeschehen anbelangt, so wurden für den gestrigen Mittwoch 738 positive Test-Befunde eingemeldet, hieß es in einer Aussendung des medizinischen Krisenstabes am Donnerstag. Inklusive Nachmeldungen und abzüglich von Datenbereinigungen aus den vergangenen Tagen gibt es 662 neue Fälle. Beim Krisenstab verwies man zuletzt mit Blick auf die aktuelle Lage auf sinkende Fallzahlen.

Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie in der Bundeshauptstadt 126.499 positive bestätigte Testungen und 2.051 Todesfälle aufgrund von bzw. an den Folgen von Covid-19 dokumentiert. In den vergangenen 24 Stunden gab es dabei zehn Todesfälle zu beklagen. Aktiv an der Erkrankung laborieren 7.563 Personen, wieder gesund sind 116.885.

Am gestrigen Mittwoch wurden in Wien sehr viele, nämlich insgesamt 83.604 Corona-Testbefunde eingemeldet, davon 55.052 PCR-Tests und 28.552 Antigen-Schnelltests. Der Anteil der britischen Variante (B.1.1.7) am Wiener Infektionsgeschehen liegt bei 95 Prozent.