21 neue Radwegprojekte in Wien geplant

In Wien werden heuer 21 neue Radwege gebaut. Insgesamt acht Kilometer werden heuer im Straßennetz realisiert.

Präsentiert wurde das Paket am Freitag erstmals von der neuen Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ). Sie sparte nicht mit kleinen Seitenhieben auf ihre Amtsvorgängerin, ohne Birgit Hebein (Grüne) namentlich zu erwähnen.

"Ich möchte in der Zusammenarbeit mit den Bezirken nicht auf Konfrontation, sondern auf Kooperation setzen", sagte die neue Ressortchefin. Sie sei überzeugt, dass damit "mehr weitergehen" werde. Hebein setzte als Verkehrsstadträtin unter anderem auf temporär eingerichtete Pop-Up-Radwege, um auf den Anstieg des Radverkehrs in der Corona-Zeit zu reagieren. Aus den Reihen der SPÖ - damals immerhin noch Koalitionspartner der Grünen - war dazu immer wieder Kritik gekommen.

Keine Pop-Up-Radwege in Wien vorgesehen

Pop-Up-Verbindungen sind im Konzept nun nicht mehr vorgesehen. Die heute präsentierten Radwege werden alle permanent errichtet. So wird etwa im Stadtentwicklungsgebiet Eurogate auf den ehemaligen Aspanggründen eine Strecke umgesetzt. Es entsteht entlang der Bahntrasse ein etwa 480 Meter langer baulich getrennter Zweirichtungsradweg, der den Landstraßer Gürtel mit der Aspangstraße verbindet. Damit werde, so wurde heute betont, auch eine Lücke im Hauptradwegenetz geschlossen.

Diese neuen Radwege entstehen in Wien

Die Goldschlagstraße, die vom Neubaugürtel bis zur Linzer Straße in Penzing reicht, ist schon vom Gürtel bis zur Sturzgasse fahrradfreundlich gestaltet. Nun folgt der Abschnitt bis zur Reinlgasse. Auch dort werden neue Markierungen gesetzt oder etwa Kreuzungsplateaus angehoben. Angekündigt wurde weiters ein Lückenschluss entlang der Vorortelinie in Ottakring und Hernals. Ein neuer Radweg in der Franz-Grill-Straße im dritten Bezirk ist schon seit heute befahrbar.