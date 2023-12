21-Jähriger warf in Wien Esstisch nach Polizisten

Bei einem Streit zwischen Vater und Sohn in einer Wohnung in Wien-Rudolfsheim Fünfhaus soll es zu einer aggressiven und lauten Auseinandersetzung gekommen sein. Dabei bewarf der 21-jährige Sohn die Wiener Polizei mit einem Esstisch.

Die Polizei wurde gerufen, da es zu einem heftigen Streit zwischen einem Vater und seinem Sohn gekommen sein soll. Als die Beamten am Einsatzort im Treppenhaus in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ankamen, wurden sie bereits vom 18-jährigen Bruder erwartet. Schon vor der Wohnungstür konnten die Beamten lautes Geschrei hören. In der Wohnung befanden sich der 21-jährige Sohn, der die rumänische Staatsbürgerschaft hat, und sein 39-jähriger Vater.