21-Jähriger verdrosch Arbeitskollegen in Wien wegen Schulden

Ein 21-Jähriger verprügelte in der Nacht auf Sonntag seinen Arbeitskollegen in Wien-Donaustadt aufgrund von Schulden und raubte ihm dabei Geld, eine Armbanduhr und ein Armband.

Zwischen einem 36-Jährigen und seinem 21-jährigen Arbeitskollegen kam es am 5. November gegen 0.30 Uhr in einer Wohnung in Wien-Donaustadt zu einem Streit wegen Geldschulden. Es kam zu einer heftigen Meinungsverschiedenheit, bei der der 21-jährige ungarische Staatsangehörige mit mehreren Faustschlägen auf das 36-jährige Opfer losging.