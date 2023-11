21-Jähriger schlug Ex-Freundin in Wien-Favoriten

Am Sonntag rief eine Frau den Notruf an und gab an, von ihrem 21-jährigen Ex-Freund in ihrer Wohnung in Wien-Favoriten geschlagen worden zu sein.

Sofort begab sich das Stadtpolizeikommando Favoriten zum Ort des Geschehens. Laut dem Opfer soll der Tatverdächtige, ein österreichischer Staatsbürger, vermehrt Alkohol und Suchtmittel konsumiert haben, was zu ihrer Trennung führte.

Wiener Polizei verhaftete gewaltätigen Mann in Wohnung von Ex-Freundin

Daraufhin kam es zu einem Streit, bei dem der 21-Jährige das Opfer mehrmals schlug. Es wurde berichtet, dass der Tatverdächtige auch einen Spiegel beschädigt hat. Die Frau konnte aus der Wohnung entkommen. Als sie später zurückkehrte, befand sich der stark alkoholisierte Tatverdächtige noch immer in der Wohnung und es kam erneut zu einem gewaltsamen Übergriff. Daraufhin verständigte die Frau die Polizei. Die Beamten trafen den Tatverdächtigen vor der Wohnung an und stellten bei ihm eine Alkoholisierung von über drei Promille fest. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Der Tatverdächtige wurde mehrfach angezeigt.

Hilfe für Opfer von Gewalt

Der Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.

Weitere Ansprechpartner:

Frauenhelpline: 0800 222 555

Wiener Interventionsstelle/Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217

Opfer-Notruf: 0800 112 112

Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22