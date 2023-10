21-Jähriger brach mehrmals in Wiener Marktstand ein: Festnahme bei Gerichtsverhandlung

Am Montag wurde ein 21-Jähriger festgenommen, der für eine Serie von Einbruchsdiebstählen in einen Marktstand in Wien-Floridsdorf verantwortlich sein soll.

Im Zeitraum von 24. Juli bis 19. August ist es in Wien-Floridsdorf in einem Markstand zu sechs Einbruchsdiebstählen gekommen. Ein Mann drang jeweils in den Nachtstunden in den Stand ein und stahl diverse Getränke, Zigaretten sowie Bargeld.

Wiener Polizei klärte Einbruchsserie in Marktstand in Floridsdorf

Nach intensiven Ermittlungen ist es gelungen, einen Tatverdächtigen, einen 21-jährigen österreichischen Staatsbürger, auszuforschen und eine Festnahmeanordnung bei der Staatsanwaltschaft Wien zu erwirken.