21-Jähriger zückte bei Streit in Wien-Favoriten Messer

Am Dienstag wurde ein 42-Jähriger am Quellenplatz in Wien-Favoriten von zwei Männern mit einem Messer bedroht und gewürgt. Die Polizei musste einschreiten.

Ein 21- und ein 23-jähriger türkischer Staatsangehöriger gerieten am 3. November gegen 17.45 Uhr am Quellenplatz in Wien-Favoriten mit einem 42-jährigen nigerianischen Staatsangehörigen in Streit. Dabei soll der 21-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer bedroht haben. Anschließend soll der 23-Jährige den 42-Jährigen gewürgt haben.