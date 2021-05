21-Jähriger wollte Trafik in Wien-Donaustadt mit Messer ausrauben: Festnahme

Am Dienstag konnte die Wiener Polizei einen 21-Jährigen festnehmen, nachdem dieser versuchte, eine Trafik in der Wagramer Straße auszurauben.

Ein 21-jähriger österreichischer Staatsbürger soll am 11. Mai gegen 16.30 Uhr eine Trafik in der Wagramer Straße in Wien-Donaustadt betreten und den 57-jährigen Besitzer mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert haben.