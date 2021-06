21-Jähriger in Wien niedergestochen: Außer Lebensgefahr

Ein 21-Jähriger wurde in der Nacht auf Samstag in Wien niedergestochen. Er befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr und wurde auf eine Normalstation verlegt.

Der in der Nacht auf vergangenen Samstag in der Wiener Innenstadt niedergestochene 21-Jährige befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr. Er konnte inzwischen von der Intensiv- auf eine Normalstation in einem Wiener Spital verlegt werden. Wie der Gesundheitsverbund am Montagnachmittag auf APA-Anfrage mitteilte, hat sich sein Zustand sogar so weit gebessert, dass er zeitnahe in häusliche Pflege entlassen werden kann.