Ein 21-jähriger Fahrzeuglenker entzog sich in Wien-Rudolfsheim Fünfhaus einer polizeilichen Fahrzeugkontrolle, da er "dringend seine Notdurft" verrichten musste. Wie sich später herausstellte, waren die Kennzeichen am Fahrzeug missbräuchlich in Verwendung.

Am Sonntagabend wollten Polizisten in der Geyschlägergasse in Wien-Rudolfsheim-Fünhaus eine Fahrzeugkontrolle bei einem 21-Jährigen durchführen. Zunächst stoppte er sein Fahrzeug, beschleunigte danach aber unvermittelt und versuchte, sich der Anhaltung zu entziehen.

21-Jähriger entzog sich der Fahrzeugkontrolle in Wien

Der Fluchtversuch endete kurze Zeit später in einer Sackgasse. Der 21-Jährige gab an, dass er dringend seine Notdurft verrichten wollte und deshalb nicht stehen geblieben sei, wie die Polizei am Montag in einer Aussendung mitteilte.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Kennzeichen am Fahrzeug missbräuchlich in Verwendung sind, da die Zulassung bereits aufgehoben wurde . Der Lenker verständigte die Zulassungsbesitzerin und auch einen Angehörigen. Auch sie wurden von den Beamten kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass die beiden Verwaltungsstrafen im unteren vierstelligen Bereich nicht beglichen haben. Der Betrag wurde anschließend bezahlt. Die Kennzeichen des PKWs wurden abgenommen, der Lenker wird wegen der Entziehung von der Fahrzeuganhaltung sowie wegen diverser verkehrsrechtlicher Übertretungen angezeigt.