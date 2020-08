21 Corona-Neuinfektionen in NÖ am Donnerstag

In Niederösterreich hat sich die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen mit Stand Donnerstagfrüh im Vergleich zum Vortag um 21 auf 3.700 erhöht.

Der Landessanitätsstab zählte 3.339 Genesene, acht mehr als am Mittwoch. Bisher wurden 108 Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen registriert. Somit galten 253 Personen als erkrankt. Insgesamt wurden 185.069 Testungen durchgeführt.

1.360 Drive-in-Tests in NÖ durchgeführt

An Niederösterreichs Drive-in-Stationen in St. Pölten, Amstetten und Münchendorf (Bezirk Mödling) haben sich seit Wochenbeginn 1.360 Personen gratis und freiwillig auf das Coronavirus testen lassen. Bis Donnerstagfrüh wurde dabei kein positives Ergebnis registriert, teilte Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) in einer Aussendung mit.