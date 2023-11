2024 bringt "This is THE GREATEST SHOW!" nach Wien

Das Jahr 2024 hat für Wien "This is THE GREATEST SHOW!", "ABBAMANIA THE SHOW" und "DISNEY IN CONCERT" im Gepäck.

Michaela Schober stand da, als hätte sie gerade einen dreistündigen Auftritt vor tausenden Zuschauern hinter sich gebracht. Die Arme schräg nach oben gerichtet könnte sie den ein oder anderen mit ihrer Pose an die Christusstatue in Rio de Janeiro erinnert haben. Schober trat am vergangenen Dienstag allerdings nicht in Brasilien auf, sondern in Wien-Hernals. Metropol - nicht Maracana hieß es für sie.

"This is THE GREATEST SHOW!" 2024 in Wien

Im 17. Wiener Gemeindebezirk fand nämlich ein Presseevent zu "DISNEY IN CONCERT", "ABBAMANIA THE SHOW" und "This is THE GREATEST SHOW!" statt. Präsentiert wird This is THE GREATEST SHOW! 2024 unter anderem von Schober (mehr lesen Sie hier). "This is THE GREATEST SHOW! 2024 - das ist frisches, modernes, mitreißendes, romantisches und manchmal auch verrücktes Musical-Entertainment in Premium Qualität voller Überraschungen", hieß es in einer Presseinformation. Am 28. und 30. März gibt es Live-Termine in der Wiener Stadthalle.

Wiener Stadthalle 2024 mit "ABBAMANIA THE SHOW"

Bevor Schober am Dienstag an der Reihe war, hatten allerdings Navina Heyne und Kerstin Löcker ihren Auftritt im Metropol und gaben unter anderem den Song Waterloo zum Besten. Das passte, denn: "ABBAMANIA THE SHOW" wird im kommenden Jahr "gemeinsam mit dem Publikum '50 Jahre Waterloo' feiern", wurde in der Presseinformation in die Zukunft geblickt. In Wien gibt es am 11. April einen Live-Termin in der Stadthalle. Weniger als drei Wochen später folgt dann am selben Ort "DISNEY IN CONCERT" (28. April).