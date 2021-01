2021 startet mit Lockdown und Hoffnung auf Impfung

Das Jahr 2021 soll die Wende im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie bringen. Der Jahresanfang wird vom dritten "harten Lockdown" geprägt, der seit 26. Dezember gilt und eine dritte Welle verhindern soll.

2021 startet mit strengen Corona-Maßnahmen

Das neue Jahr startet mit massiven Einschränkungen, die bereits im alten Jahr am Stefanitag (26. Dezember) in Kraft treten. Der Handel ist bis 18. Jänner geschlossen, Gastronomie und Hotels bleiben ebenfalls bis dahin zu. Und auch die bereits bekannten strengen Kontaktregeln, wonach nur eine Einzelperson mit (auch mehreren) Personen eines anderen Haushaltes zusammentreffen darf, gelten wieder - und das ganztags.

Lockdown dauert bis 18. bzw. 24. Jänner 2021

Noch länger als bis zum 18. Jänner - nämlich bis zum 24. - dauert der Lockdown für alle jene, die an der zweiten Runde der Massentests Mitte Jänner nicht teilnehmen. Das Mitmachen an den für 15. bis 17. Jänner geplanten Tests ist zwar freiwillig, Verweigerern blühen aber unangenehme Konsequenzen: Nur wer negativ getestet ist, darf die ab 18. Jänner wieder geöffneten Einrichtungen (vom Handel über Kultur bis zur Gastronomie) dann auch gleich nutzen, alle anderen erst ab 24. Jänner. Das gilt auch für die ganztägigen Ausgangsbeschränkungen.

Schulen nach Weihnachtsferien im Distanzunterricht

Die Schulen gehen nach Ende der Weihnachtsferien am 7. Jänner komplett in den Distanzunterricht. Erst am 18. Jänner gibt es wieder Präsenz-Lehre. Alle Lehrer, die davor nicht negativ getestet werden, müssen eine FFP2-Maske tragen. Für alle Schüler bis 14 Jahre, die Betreuungsbedarf haben oder Unterstützung beim Lernen brauchen, gibt es an den Schulen ein Betreuungsangebot. Die Kindergarten-Pflicht im letzten Kindergartenjahr ist während des Lockdowns aufgehoben.