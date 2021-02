2020: Wiener "neunerhaus" versorgte 5.800 Menschen

Auch 2020 war das neunerhaus Gesundheitszentrum in Wien-Margareten eine wesentliche Anlaufstelle für armutsbetroffene Menschen ohne Krankenversicherung. Und die Nachfrage ist auch 2021 enorm.

Täglich bildet sich die Warteschlange: Das "neunerhaus"-Gesundheitszentrum in Wien-Margareten, in dem obdachlose und nicht versicherte Personen versorgt werden, ist seit dem Vorjahr - wohl infolge des Coronavirus - mit einem starken Anstieg an Patientinnen und Patienten konfrontiert. Es wurden 5.800 Menschen versorgt, 2019 waren es noch 5.300. Die Lage wird sich wohl so schnell nicht ändern: "Die Nachfrage ist auch 2021 nach wie vor enorm", hieß es am Dienstag.