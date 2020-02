2020: Stadt Wien fördert 51 medizinische Forschungsprojekte

Der "Medizinisch-Wissenschaftliche Fonds des Bürgermeisters" schüttete 2019 beinahe 900.000 Euro an Fördergeldern aus. Heuer hat die Stadt Wien geplant, 51 medizinische Forschungsprojekte zu fördern.

"In der Wiener Gesundheitspolitik ist das dringlichste Ziel, die optimale medizinische Versorgung für alle Wiener BürgerInnen sicherzustellen, unabhängig von Einkommen, Alter, Herkunft oder Geschlecht," erklärt der Geschäftsführer des Wiener Gesundheitsfonds, Richard Gauss, am Dienstag anlässlich der 68. Dekretüberreichung.

Gauss: "Wien als Ort der Spitzenmedizin für alle"



"In Wien gibt es Spitzenmedizin für alle, Orientierung an den Bedürfnissen der PatientInnen und Menschlichkeit gilt uns als höchstes Prinzip. Einen wesentlichen Beitrag für die Wiener Medizinische Forschung liefert der vor über 40 Jahren gegründete ‚Medizinisch-Wissenschaftliche Fonds des Bürgermeisters‘", so Gauss. 2019 wurden 51 ausgezeichnete medizinisch-wissenschaftliche Forschungsvorhaben mit insgesamt 885.359,10 Euro gefördert.