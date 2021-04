2020 brachte Rekordtief bei Arbeitsunfällen in Wien

In der Bundeshauptstadt, aber auch in ganz Österreich, wurde 2020 ein starker Rückgang bei Arbeitsunfällen verzeichnet.

10.134 Arbeitsunfälle 2020 in Wien

Die normalerweise wichtigste Kennzahl, die Unfallrate - also die Relation zwischen der Anzahl der Arbeitsunfälle und der Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse - verliert durch die Kurzarbeit stark an Aussagekraft. Denn wenn Beschäftigte z. B. nur 20 Prozent der normalen Zeit am Arbeitsplatz verbringen, besteht auch nur in einem Fünftel der Zeit überhaupt die Gefahr, einen Arbeitsunfall zu erleiden. In Wien lag die Unfallrate je 1.000 Beschäftigungsverhältnisse 2020 bei 12,33.