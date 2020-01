2019: Rund 700.000 in der Messe Wien

Knapp 700.000 Besucher konnte die Messe Wien 2019 verzeichnen. Auch 2020 soll "ein exzellentes Kongressjahr" werden.

Die Messe Wien hat im Jahr 2019 knapp 700.000 Besucher und Teilnehmer verzeichnet. Davon entfielen rund 229.300 Gäste auf 68 Gastveranstaltungen, der Rest auf Eigenmessen des Betreibers Reed Exhibitions. "Innerhalb des Geschäftsbereichs Gastveranstaltungen sind Kongresse, Tagungen und Firmenveranstaltungen das wichtigste Segment", so Messe-Managerin Martina Candillo am Montag in einer Aussendung.