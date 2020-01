"2019 in Cartoons und Grafiken": Ibiza-Gate, Teigtascherl und Co. bleiben unvergessen

2019 war für Österreich ein aufregendes Jahr. Egal ob Ibiza-Gate, Schredderaffäre oder illegale Teigtascherl, das Jahr hielt zahlreiche Aufreger bereit. Damit die Geschehnisse noch lange im Gedächtnis bleiben, wurden diese in Cartoons und Grafiken verewigt.

Ibiza-Gate, Neuwahlen und illegale Teigtascherl-Fabriken: Die Liste an Aufregern im Jahr 2019 ist lange. Nun wurden die Geschehnisse von Katzi, Daniel Jokesch (Jok) und Michael Dufek (Duitoon) im Katalog "2019 in Cartoons und Grafiken" festgehalten, damit diese noch lange im Gedächtnis bleiben und man auch immer mal wieder darüber lachen kann. Egal ob FPÖ-"Einzelfall", die richtige Richtung bei der SPÖ oder der Sommerhit der Vengaboys - kam ein Moment gerät in diesem Katalog in Vergessenheit. Im Jänner 2020 ist der Katalog mit den Cartoons und Grafiken erschienen und bringt garantiert zum Lachen.