2018 war erfolgreichstes Jahr für das Wiener Riesenrad seit drei Jahrzehnten

Das Wiener Riesenrad erfreut sich steigender Beliebtheit. Das vergangene Jahr war das erfolgreichste seit drei Jahrzehnten: Rund 840.000 Besucher – 45.000 mehr als 2017 – drehten ihre Runden in dem Wahrzeichen, freute sich Geschäftsführer Peter Petritsch bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Trotz der steigenden Zahlen sieht der Geschäftsführer, dessen Familie das Riesenrad in den 1960er-Jahren kaufte, ungenutztes Potenzial: “Ich glaube, dass der Prater als touristische Destination sicher noch viel Luft nach oben hat.” Mit den derzeit durchschnittlich mehr als 2.000 Gästen, die das Riesenrad täglich befördert, sei das Limit noch lange nicht erreicht.

Wiener Riesenrad blickt auf 122 Jahre Geschichte zurück

Damit die 122 Jahre alte Attraktion in Schuss bleibt, muss laufend saniert werden. Die roten Gondeln wurden erst 2016 komplett erneuert. Im vergangenen Jahr wurde der Radkranz saniert, derzeit sind die Pylonen, die Steher des Riesenrads, an der Reihe. Sie werden entrostetet und neu gestrichen. Die Reparaturarbeiten finden großteils bei Nacht statt, damit der Betrieb ungestört weiterlaufen kann. Am 1. April sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.