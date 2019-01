Robert Downey Junior, Chris Evans und Co. haben Grund zur Freude. Der Film "Avengers: Infinity War" war der erfolgreichste Kinofilm 2018.

2018: Das waren die erfolgreichsten Filme in diesem Jahr

Auf Platz drei landete “Jurassic World Fallen Kingdom”. Chris Pratt ist sowohl in diesem Film, als auch in “Avengers: Infinity War” zu sehen. Vierter wurde “Die Unglaublichen 2”. Mit 1,2 Milliarden US-Dollar liegt er noch vor dem Film “Venom”. Auf Platz sechs landet Tom Cruise mit “Mission: Impossible Fallout”. Der Film spielte rund 791 Millionen US-Dollar ein. 741 Millionen Dollar spielte Platz sieben ein – “Deadpool 2”. “Bohemian Rhapsody” schaffte es heuer auf Platz acht der erfolgreichsten Filme. Auch der dritte Marvel-Film dieses Jahres schaffte es unter die Top Zehn. “Ant-Man and the Wasp” liegt somit auf Platz neun. Platz zehn konnte schließlich “Phantastische Tierwesen – Grindelwalds Verbrechen” belegen.